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Повышает активность и улучшает настроение. Терапевт Надежда Чернышова рассказала, как увеличение светового дня влияет на человека

Врач Чернышова советует использовать увеличение светового дня для прогулок

1:07
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Как считают учёные, организм человека приспосабливается к определённому времени года. Но, увеличение светового дня в последний зимний месяц и приближение весны влияют на психику людей однозначно положительно. Они начинают чувствовать себя лучше, здоровее и радостнее.

Врач Чернышова советует использовать увеличение светового дня для прогулок
Фото: www.solarmediateam. com/

"Возрастает обычно работоспособность и общий тонус. В это время желательно все-таки ежедневно выходить на улицу. Даже если солнца нет и день пасмурный, все равно солнечные лучи сквозь тучи попадают на кожу. И этим нужно пользоваться. Выше работоспособность и, как правило, лучше настроение, выше тонус, способность заниматься какими-то практическими делами. Гулять. Всем гулять — самое главное. Пользоваться этим, побольше бывать на улице", — советует доктор читателям Pravda.Ru.

Учёные выяснили и ещё один интересный факт. Чем больше становится световой день, тем больше в нашем организме вырабатывается серотонина- гормона, отвечающего за чувство радости и счастья. Тем самым улучшается эмоциональное состояние человека.

 

Световой день и депрессия
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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