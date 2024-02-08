«Ольга» мечет молниями. Покинувший столичный регион циклон с женским именем запомнился редким для зимы природным явлением

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Синоптик Леус объяснил появление грома и молнии во время циклона "Ольга" мощными кучевыми облаками

1:26
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Ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус рассказал читателям Pravda. Ru откуда взялись зимой гром и молнии.

Синоптик Леус объяснил появление грома и молнии во время циклона "Ольга" мощными кучевыми облаками
Фото: https://oir.mobi/

Редко, но, такая "гроза" бывает в холодное время года, говорит синоптик.

"То же самое, что и летняя гроза, то же самое и зимняя. Только летом это бывает в десятки раз чаще, зимой редко, но бывает тоже. Принцип образования тот же самый — мощные кучевые дождевые облака, в которых появляются частицы, в которых имеется определенный заряд. Получается электрический разряд. Только летом это капельки дождя, зимой — это кристаллики снега", — развенчивает миф об исключительности зимних молний и громов специалист.

Минусовая температура — не помеха молнии появиться на небе. А грому- явить свои раскаты людям.

"Для этого необходим значительный температурный контраст и быстрое перемещение атмосферного образования, высокое влагосодержание. А какие это температурные контрасты между плюс 20 и плюс 30 или между минус 5 и минус 15 — особой разницы для природы нет. Зимой чаще всего это бывает во время сильного снегопада, и мы саму молнию не видим. Просто все небо озаряется вспышками вот такого голубовато-сиреневого цвета", — продолжает свой рассказ для наших читателей Михаил Леус.

Редкое метеорологическое явление часто называют снеговой грозой или грозовой снежной бурей.

 

 

 

 

 

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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