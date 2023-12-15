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Специалист утверждает, что в этом году новогоднюю ёлку нужно украшать в красно-стальных цветах и игрушками в оттенках шампанского

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Эксперт Pravda.Ru, флорист-декоратор Татьяна Весенняя посоветовала, в какие украшения нарядить новогоднюю ёлку.

Специалист утверждает, что в этом году новогоднюю ёлку нужно украшать в красно-стальных цветах и игрушками в оттенках шампанского
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Больше склонность на моноцвета. Трендовый -красный. Много оформления именно в красном моноцвете. Все оттенки красного — я бы так сказала. Блеск, матовый. Они задают тон следующему году. Я бы отметила красивые стальные цвета. Цвет шампанского очень заходит. Модный цвет становится. Не брать золотой чистый цвет в оформлении ели, а добавлять цвет шампань — такое розовое золото красивое, такие благородные оттенки золотого появляются, немножко приглушенные", — в красках расписывает современные тенденции декора специалист.

Для украшения главного символа Нового года отлично подойдут игрушки из сундучка- хрупкие стеклянные домики, зайцы, сосульки и другая старинная мишура.

"Это всегда в тренде. А "дождик" вообще обретает новую жизнь сейчас. Его надо использовать, но, не как это было в советское время — намотали и оставили мишуру. Дождик, в принципе, элегантный сам по себе. Он создает некую волшебную дымку. Во-первых, не использовать сразу все цветы мишуры, а уходить в один цвет. Во-вторых, есть мишура не огромного диаметра, а более элегантная мишура. Есть тонкие нити. Они красиво дополняют елку: создают блеск, дают цвет. Это красиво", — отмечает декоратор.

В вечном споре какая ёлка лучше- живая или искусственная, наш эксперт придерживается примиряющей точки зрения.

"Я вообще всегда за живые, за все живое. Но, конечно, мы понимаем, что есть контекст всегда, есть условия, в которые мы вписываем эту елку. И есть искусственные ели, которые соответствуют качеству и визуально смотрятся, как живые", — резюмирует Татьяна Весенняя.

 

 

 

 

 

 

 

Как выбрать искусственную ёлку к новому году?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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