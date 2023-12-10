К чему использовать карандаш для ключа от дома

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Многие не подозревают, что простые карандаши могут оказаться полезными не только для детей во время занятий, но и для взрослых в быту. Одним из примеров использования этого канцелярского предмета является способ открытия нового замка.

Фото: commons.wikimedia. org by Gift of Charles W. Gould is licensed under public domain

Часто бывает, что новые замки не работают должным образом. Ключ может застревать или поворачиваться с трудом в скважине.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться обычным грифелем. Достаточно тщательно протереть зубцы ключа грифелем. Согласно информации от novochag.ru, графитовая пыль улучшит сцепление с замком, что позволит ему легко открыться.