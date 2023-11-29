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Неуправляемая глыба льда: крупнейший в мире айсберг А23а ждёт разрушение

1:24
Интересные Новости

Океанолог, доктор географических наук Сергей Добролюбов рассказал Pravda. Ru представляет ли айсберг-путешественник опасность для людей и что будет дальше с огромной неуправляемой глыбой льда.

Неуправляемая глыба льда: крупнейший в мире айсберг А23а ждёт разрушение
Фото: Splash/ All Over

"Не зависит, большой он или маленький. Чем он больше, тем от него, конечно, опасности больше. Вспоминаем "Титаник". Тоже айсберг. А он был не такой большой, он в десятки раз меньше был. Но в тех широтах не сильно опасно. Если у вас на судне есть радар, вы его видите даже в тумане, обойдете вы его", — делится мнением учёный.

И всё-таки ждать от движущегося айсберга опасности не стоит, говорит океанолог. Плавучий ледяной осколок в скором времени войдёт в воды моря Скоша в Атлантике. И там, скорее всего, исчезнет.

"Он растает, потому что вода, в которой он плавает, 3-5 градусов плюсом, а он тает при минус 1,5 градуса. Когда-то у Артура Чилингарова (учëный-океанолог) был даже проект буксировать айсберги куда-нибудь в Эмираты или в Саудовскую Аравию продавать пресную воду. Но, как-то затих этот проект. Это прекрасная пресная вода. Только не дотянешь айсберг через экватор куда-нибудь в наши широты", — рассказал любопытный факт географ.

 

 

 

 

 

 

Что такое айсберг. Интересные факты о природе
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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