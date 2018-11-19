Остров Есанбеханакитакойима исчез со спутниковых карт

В океане неизвестно куда пропал японский необитаемый остров Есанбеханакитакойима, рассказывает Poplawok.

Этот островок был известен в Японии по легенде, которую рассказывали местные рыбаки в семнадцатом веке. Они будто бы видели, что у острова водятся гибриды рыб и человека. Каждый вечер они выбирались на Есанбеханакитакойиму и грелись на заходящем солнце.

Поскольку на островке никто никогда не жил и связи с ним никогда не было, пропажу обнаружили не сразу. Отсутствие острова на спутниковых снимках заметили завсегдатаи сети.

При этом, японское правительство не заявляло о сокращении территории страны. Это стало причиной всевозможный слухов и догадок, чаще всего нелепых.

В сети предполагается, что остров просто погрузился в море, что его телепортировали, что его пропажа - дело рук инопланетян, что правительство Японии специально стерло этот клочок земли со спутниковых карт. По последней версии, остров представлял из себя секретный объект, на который смотреть даже из космоса запрещено.

Фото: dosoaftor.ru

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