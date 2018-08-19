Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге

Эксперты установили, кто был похоронен в черном саркофаге, обнаруженном в одном из районов египетской Александрии.
Так, отмечает министерство по делам памятников древности, выяснен пол мумий: 2 мужчин и женщина. Одному из мужчин около 35-39 лет, он был ростом 160-165,5 см, второму — 40-44 года, его рост колеблется от 179-184,5 см. Женщине было лишь 20-25 лет, была она невысокой, не более 164 см.
Эти данные удалось получить благодаря замерам костей скелета, отметил глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири. Он пояснил, скорее всего покойников хоронили в два "захода", к этому выводу ученые пришли, проанализировав расположение останков в саркофаге.
Кроме того, рана на черепе у одного из мужчин была получена не в бою. Скорее всего ему сделали трепанацию, т. к. он еще долго прожил после полученных повреждений.
Следующий этап работы — анализ ДНК, что даст информацию о родственных отношениях меж покойниками. Отдельно изучат эксперты и жидкость, обнаруженную в саркофаге.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", саркофаг из черного гранита был найден в Александрии во время строительства, примечательно, что до артефакта не добрались мародеры. Эксперты тогда заявили, что находке более двух тысяч лет.
Источник фото: twitter.com/Ministry of Antiquities
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