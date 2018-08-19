16 беременных медсестер: интересный вирус поразил американскую больницу

В американском медицинском центре Финикса, штат Аризона, в одно и то же время забеременели 16 медсестер. О необычной ситуации рассказывает CNN, отмечая, что служащие клиники, шутя, связывают эту "эпидемию" с водой, которую женщины пили на работе.
Сами будущие мамы рассказали, что не сговаривались и устроили бэби-бум случайно. Прибавление в семьях медсестер ожидается с октября нынешнего года по январь грядущего.
Стоит отметить, что сложившаяся ситуация внесли коррективы с жизнь медцентра: в столовой появились маслины и огурцы, излюбленная еда беременных. Кроме того, будущим мамам запретили общаться с пациентами, страдающими туберкулезам, и проводить химиотерапию. Все это сделано во благо их детей.
Читайте также:
Женщина забеременела, будучи уже беременной
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Китай заманивает Украину в "долговую ловушку", преследуя свои внутренние цели, но Россия может извлечь из этого политическую выгоду. Однако есть одно "но".