16 беременных медсестер: интересный вирус поразил американскую больницу

В американском медицинском центре Финикса, штат Аризона, в одно и то же время забеременели 16 медсестер. О необычной ситуации рассказывает CNN, отмечая, что служащие клиники, шутя, связывают эту "эпидемию" с водой, которую женщины пили на работе.

Сами будущие мамы рассказали, что не сговаривались и устроили бэби-бум случайно. Прибавление в семьях медсестер ожидается с октября нынешнего года по январь грядущего.

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация внесли коррективы с жизнь медцентра: в столовой появились маслины и огурцы, излюбленная еда беременных. Кроме того, будущим мамам запретили общаться с пациентами, страдающими туберкулезам, и проводить химиотерапию. Все это сделано во благо их детей.

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