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Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА

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Грабителю из калифорнийского Сан-Диего в Соединенных Штатах Америки крупно не повезло. Злоумышленник хотел ограбить дом одного старика, но нарвался на его сына, занимающегося смешанными боевыми искусствами. Мужчина в мгновение ока скрутил незадачливого воришку и отдал его в руки полицейским.

Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА. 389809.jpeg

Любитель смешанных боевых искусств Серджио Эрнандес-младший прославился на всю Америку. Так, возвращаясь со своим отцом к нему домой, они заметили на заднем дворе неизвестного парня. Мужчины окликнули его. Тот сказал, что ищет укрытия — он якобы еле скрылся от агрессивного пса. Серджио Эрнандес-младший сначала поверил ему, но потом увидел, что окно в спальне его отца открыто нараспашку. Преступник было бросился бежать, но молодой мужчина бросил его на землю и взял в так называемый захват треугольником — особый прием в борьбе, когда боец обхватывает шею противника ногами.

Таким образом Серджио Эрнандес-младший удерживал горе-грабителя в течение пяти минут, пока на место не прибыли стражи правопорядка. За это время злоумышленник успел рассказать отцу и сыну душещипательную историю о том, что у него есть двухлетний ребенок, с которым он очень не хотел бы расставаться. Серджио Эрнандеса-младшего эта история не тронула, а вот его отец пожалел грабителя — все-таки украсть от ничего не успел. Отец любителя смешанных боевых искусств, в прошлом тренер по боксу, считает, что грабитель заслуживает второго шанса. По мнению Серджио Эрнандеса-старшего, у бедолаги еще есть время, чтобы исправиться, и не натворить подобных ошибок в будущем.

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Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА
Темы ММА США грабитель ограбление
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