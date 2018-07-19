В Египте решились вскрыть черный саркофаг "конца света"

Египетские ученые приступили к вскрытию крышки таинственного черного саркофага, найденного несколько недель назад в городе Александрия. По оценкам исследователей, загадочной находке около двух тысяч лет.

Фото: twitter.com/Ministry of Antiquities

Крышка уже была приоткрыта на пять сантиметров, но специалисты не торопились поднимать ее полностью. Сначала они эвакуировали всех наблюдателей и зевак, ведь воздух, что несколько тысяч лет скрывала под собой крышка саркофага, мог быть ядовит. Сообщается, что в непосредственной близости от саркофага в момент его вскрытия присутствовали лишь ученые и инженеры. По словам специалистов, все это не шутки — ядовитый газ, что порой образуется внутри саркофагов, может нанести серьезный вред здоровью человека. Ученые отмечают, что в худшем случае вполне возможен и летальный исход.

Так, операция по вскрытию саркофага началась совершенно неожиданно, что повергло журналистов в шок. По их словам, им обещали максимально открытую для средств массовой информации операцию.

Огромный тяжеленный саркофаг весом в несколько десятков тонн египтяне нашли в начале июля во время ремонтных работ под одним из зданий в городе Александрия. Непосредственно возле саркофага, на глубине нескольких метров, был обнаружен полуметровый фрагмент статуи мужчины.

Западные средства массовой информации подняли небывалый шум вокруг находки: по их словам, саркофаг может принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор остается загадкой. В Египте к подобным идеям отнеслись с изрядной долей скепсиса. Хотя египетская пресса ни в чем не уступает западной — так, местные журналисты заявили, что саркофаг вскрывать не следовало, так как в нем запечатано "древнее зло", что охраняло его тысячи лет до того, как его обнаружили.

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