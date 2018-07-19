Магазины Великобритании будут заботиться о посетителях-аутистах

Крупная сеть британских супермаркетов объявила о весьма интересном нововведении. Так, в магазинах данной сети принято ввести "тихий час" — час без музыки и громких объявлений на территории магазинов. Подобная акция призвана помочь посетителям, страдающим от аутизма — как известно, людей с этим заболеванием могут пугать излишне громкие звуки.

"Тихий час" будет проходить в сети супермаркетов в субботу, ранним утром. В магазинах приглушат свет, выключат музыку и по возможности не будут использовать громкоговорители. Планируется ограничить и количество используемых тележек для продуктов — это связано с шумом, что они производят.

По данным британской благотворительной организации "Национальное общество аутистов", в Соединенном Королевстве проживает почти миллион человек, страдающих от аутизма. Такие люди видят, слышат и воспринимают мир по-другому. Также люди с различными расстройствами аутистического спектра могут испытывать дефицит в социальном взаимодействии и общении с людьми. Одним из признаков аутизма может являться излишнее стремление к постоянному упорядочиванию предметов.

Британская сеть супермаркетов, что введет в свой режим работы "тихий час" для аутистов, призвала к подобного рода акциям и остальные магазины Великобритании.

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