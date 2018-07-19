В США пассажиры самолета собрали для своей попутчицы сотни долларов

Удивительная история произошла в США на борту рейса Чикаго-Флорида. Одна из пассажирок, Кимберли Бермудес, рассказала попутчику о своей работе. Трудится молодая девушка учительницей в школе для детей из малообеспеченных семей.

Фото: Fotodom.ru

Во время полета Кимберли разговорились с сидящим рядом мужчиной. Он расспрашивал девушку о том, чем она увлекается, чем зарабатывает на жизнь. Так вышло, что рассказ Кимберли слышали многие вокруг. Когда она рассказала любопытному мужчине о своей работе и о том, что именно она делает для своих подопечных, многие вокруг прониклись уважением к девушке и решили помочь ей.

Девушка рассказала, что обожает свою работу, хотя это действительно трудно — преподавать в школе для детей из бедных семей. На вопрос попутчика, в чем же именно состоит главная трудность работы в подобной школе, Кимберли ответила, что ей невыносимо больно смотреть на голодных детей и их родителей, что изо всех пытаются обеспечить своим детям достойный уровень жизни и хорошее будущее.

Кимберли Бермудес призналась, что она, как и ее коллеги, часто тратит собственные деньги на то, чтобы накормить своих учеников.

Сосед проникся историей Кимберли и попросил девушку дать координаты школы — по его словам, фирма, где он работает, занимается благотворительностью, и, возможно, сможет помочь детям. То, что произошло дальше, повергло Кимберли в шок. Учительница рассказала о случившемся на своей страничке в Facebook. По словам молодой девушки, все пассажиры рейса, что стали невольными слушателями ее истории, пожертвовали собственные деньги для подопечных Кимберли. В итоге в руках девушки оказалось 530 долларов.

Кимберли Бермудес не смогла сдержать слез и пообещала, что потратит деньги на учебники для детей.

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