В США пассажиры самолета собрали для своей попутчицы сотни долларов

Удивительная история произошла в США на борту рейса Чикаго-Флорида. Одна из пассажирок, Кимберли Бермудес, рассказала попутчику о своей работе. Трудится молодая девушка учительницей в школе для детей из малообеспеченных семей.
Во время полета Кимберли разговорились с сидящим рядом мужчиной. Он расспрашивал девушку о том, чем она увлекается, чем зарабатывает на жизнь. Так вышло, что рассказ Кимберли слышали многие вокруг. Когда она рассказала любопытному мужчине о своей работе и о том, что именно она делает для своих подопечных, многие вокруг прониклись уважением к девушке и решили помочь ей.
Девушка рассказала, что обожает свою работу, хотя это действительно трудно — преподавать в школе для детей из бедных семей. На вопрос попутчика, в чем же именно состоит главная трудность работы в подобной школе, Кимберли ответила, что ей невыносимо больно смотреть на голодных детей и их родителей, что изо всех пытаются обеспечить своим детям достойный уровень жизни и хорошее будущее.
Кимберли Бермудес призналась, что она, как и ее коллеги, часто тратит собственные деньги на то, чтобы накормить своих учеников.
Сосед проникся историей Кимберли и попросил девушку дать координаты школы — по его словам, фирма, где он работает, занимается благотворительностью, и, возможно, сможет помочь детям. То, что произошло дальше, повергло Кимберли в шок. Учительница рассказала о случившемся на своей страничке в Facebook. По словам молодой девушки, все пассажиры рейса, что стали невольными слушателями ее истории, пожертвовали собственные деньги для подопечных Кимберли. В итоге в руках девушки оказалось 530 долларов.
Кимберли Бермудес не смогла сдержать слез и пообещала, что потратит деньги на учебники для детей.
Читайте также:
Специалист: Школа калечит наших детей | Правда.Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
На Украине бьют тревогу: каждую минуту Незалежную покидают два ее гражданина. По данным ресурса, с 20 марта 2018 года страну покинули около 350 тысяч человек.