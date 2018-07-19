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Студенты из Томска наткнулись на загадочные останки

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Студенты Биологического института Томского госуниверситета во время практических работ в Хакасии наткнулись на загадочные останки. Предположительно, крупные кости принадлежали предку шерстистых мамонтов — трогонтериевому слону.

Студенты из Томска наткнулись на загадочные останки. 389771.jpeg
Фото: НИ ТГУ

По сообщению представителей университета, студенты изучали почву, когда обнаружили крупные костные останки. Млекопитающие, скелет представителя которых удалось обнаружить студентам, обитали на Земле от 400 до 800 тысяч лет назад.

Трогонтериевый слон был по-настоящему огромен — в плечах он мог достигать порядка пяти метров, а весило животное не менее десяти тонн. Его еще также называют степным мамонтом.

По словам палеонтологов, находка томских студентов составляет большой интерес для ученых. По возвращению с практики в родной город учащиеся Биологического института Томского госуниверситета передадут свою редчайшую находку палеонтологам для дальнейшего детального изучения.

"Правда.Ру" писала недавно о французском фермере, что нашел на принадлежащей ему территории череп мастодонта. Испугавшись повышенного внимания прессы и ученых, француз не придумал ничего лучше, как спрятать находку у себя дома. Она пролежала у него несколько лет. В конце концов фермер обратился в местный музей, так как просто-напросто не знал, что делать с двухметровым черепом дальше.

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Темы Томск скелет мамонт останки студенты мастодонт
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