Фанаты из Мексики догнали таксиста с их iPhone X в Люблино

Двое мексиканских болельщиков, прибывших в Москву на чемпионат мира по футболу, по невнимательности оставили iPhone последней модели в такси. Пропажу друзья заметили лишь утром. Воспользовавшись специальным приложением по поиску пропавших айфонов, мексиканцы выяснили, что сотовый телефон находится в Люблино, не самом благополучном районе Москвы.

Прихватив с собой третьего товарища, мексиканцы отправились по известному им адресу. У подъезда дома они обнаружили то самое такси, услугами которого они пользовались за день до этого.

Неудивительно, что ни один из них не знает русского языка. Недолго думая, мексиканцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, а свою проблему стражам порядка находчивые болельщики объяснили с помощью мобильного переводчика.

Аппарат, из-за которого и развернулись столь масштабные поиски, как ни в чем не бывало лежал на заднем сиденье автомобиля. Владелец авто не стал отрицать, что подвозил их. Судя по всему, он и сам не заметил наличие в своей машине новенького iPhone. В любом случае, герои истории расстались полюбовно — владелец айфона не стал выдвигать таксисту никаких претензий.

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