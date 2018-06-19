Фанаты из Мексики догнали таксиста с их iPhone X в Люблино

Двое мексиканских болельщиков, прибывших в Москву на чемпионат мира по футболу, по невнимательности оставили iPhone последней модели в такси. Пропажу друзья заметили лишь утром. Воспользовавшись специальным приложением по поиску пропавших айфонов, мексиканцы выяснили, что сотовый телефон находится в Люблино, не самом благополучном районе Москвы.
Прихватив с собой третьего товарища, мексиканцы отправились по известному им адресу. У подъезда дома они обнаружили то самое такси, услугами которого они пользовались за день до этого.
Неудивительно, что ни один из них не знает русского языка. Недолго думая, мексиканцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, а свою проблему стражам порядка находчивые болельщики объяснили с помощью мобильного переводчика.
Аппарат, из-за которого и развернулись столь масштабные поиски, как ни в чем не бывало лежал на заднем сиденье автомобиля. Владелец авто не стал отрицать, что подвозил их. Судя по всему, он и сам не заметил наличие в своей машине новенького iPhone. В любом случае, герои истории расстались полюбовно — владелец айфона не стал выдвигать таксисту никаких претензий.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
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Как разрушить империю американского однополярного мира? Как США захватили Польшу? Почему колониальная администрация Польши подставляет ее под ответный ядерный удар в угоду заокеанских хозяев? И удастся ли им там отсидеться? На эти темы говорили в авторской передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.