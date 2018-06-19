Макрон отчитал подростка за фамильярный вопрос

Французский лидер Эммануэль Макрон отчитал подростка, который неуважительно обратился к нему. Также президент напомнил о том, как подобает вести себя на официальных мероприятиях.
Инцидент произошел на мероприятии, приуроченном к годовщине произнесения речи лидером "Сражающейся Франции" Шарлем де Голлем. После официальной части, состоявшейся в департаменте О-де-Сен, президент пошел пожать руки гостям, среди них были и учащиеся школ.
Именно в этот момент подросток выкрикнул вопрос: "Как дела, Ману?" Эта реплика и вызвала реакцию Макрона. Он подчеркнул, что юноша может вести себя подобным образом в любой другой день, но не когда звучит гимн и "Песня партизан". В этот день следует не забывать о приличиях и обращаться к избранному лидеру "господин президент".
Прокомментировал случившееся Макрон и в Twitter. Он подчеркнул, что 18 июня никто не должен забывать хотя бы об уважении.
Напомним, что знаменитую речь Шарль де Голль произнес 18 июня 1940 года, и это послужило толчком для образования движения Сопротивления в период II мировой войны.
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