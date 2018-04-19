Названы условия, которые помогают раскрыть лучшие качества человека

Западные ученые, анализируя поведение людей в тяжелые времена, пришли к выводу, что кризис способствует появлению лучших качеств.

По словам исследователей, в трудных жизненных ситуациях раскрывается человечность. Когда что-то происходит, некоторые начинают объединяться, чтобы помочь пострадавшим.

Как пишет издание Актуальные новости, на просьбы откликаются и социальные сети. Совместные действия не только помогают решить проблемы, но и помогают открывать новые качества в людях.

Исследования показали, что в непростые периоды жизни активизируются некоторые участки мозга. Они обычно ответственны за альтруизм. Коллективная поддержка способствует воздействию на людей, защищает от появления депрессии.

Учёные из Университета Шеффилда заявили, что депрессивные люди гораздо успешнее оптимистично настроенных сверстников.

По мнению исследователей, "оборонительный" пессимизм позволяет ограждать психику от внешних раздражителей и помогает концентрироваться на работе. Выяснилось, что именно пессимисты склонны к более прагматичным решениям, основанным на оценке текущих возможностей и состояния окружающего мира.

На фоне того, что оптимисты выдают желаемое за действительное, низкие ожидания относительно любых задач у таких людей позволяют значительно реже разочаровываться и испытывать эмоциональные потрясения.

Отмечается что негатив, который пессимисты "дарят" не только себе, но и окружающим, позволяет им быть более продуктивными и выполнять больший объём умственной работы.

В итоге меньшее количество пережитых разочарований позволяет снизить общий уровень воспаления организма. Также "Правда.Ру" сообщала об открытии американских психологов. Они рассказали, что любой стресс можно перенести с прямой спиной. Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) выяснили, что простое изменение позы, в которой человек сидит, способно помочь в преодолении депрессии.

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