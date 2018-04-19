Ученые выяснили, что будет с мышцами человека на Марсе

Международная группа ученых пришла к выводу, что в условиях микрогравитации окислительный метаболизм в мышечных тканях останется прежним.

Исследователи провели эксперимент на тему, что произойдет с человеческими мышцами на Марсе. Как пишет издание Актуальные новости, в эксперименте приняли участие 11 добровольцев. Неспортивным мужчинам предлагали постельный режим при стандартном насыщении кислорода в помещении, аналогичный режим при гипоксии, а также амбулаторное заключение с незначительными физическими упражнениями в условиях гипоксии.

Отмечается, что длительность каждой фазы составила 21 день, а перерыв между ними - четыре месяца. Выяснилось, что "марсианские условия" не отражались на мышцах, поэтому данный вывод может помочь в подготовке космонавтов в будущем.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что бывшая сотрудница NASA заявила, что человек побывал на Марсе еще в 1979 году. Женщина ссылается на фото с модуля, где были запечатлены люди.

По словам бывшей сотрудницы, людей на Марс отправили в рамках программы "Викинг", но данные об этом были, конечно, засекречены. Астронавты, которых отправили на Красную планету, согласились на путешествие в один конец - то есть они не просто не вернулись на Землю, но и изначально знали, что не смогут сделать это.

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