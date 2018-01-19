Ямал и Югру накрыло аномальными морозами

Российские Ямал и Югра готовятся к экстремально низким температурам. По данным синоптиков, там прогнозируется аномально-холодная погода, самая низкая температура составит от 44 до 49 градусов мороза.

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По данным СМИ, 19 января в ряде городов отменены занятия в школах. К примеру, в Сургуте, где утром столбик термометра опустился до минус 29, отменены занятия с первого по восьмой классы, в Нижневартовске из-за 38-градусного мороза уроков не будет совсем.

Холодно и в Новом Уренгое, где похолодало до 41 градуса, и в Ноябрьске, где 43 градуса, всем ученикам рекомендовали остаться дома.

По всей территории Ямала прогнозируется аномально-холодная погода, самая низкая температура - до 49 градусов - ожидается в Тазовском, Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах.

Югру тоже накрыли холода ниже климатической нормы на 15 градусов и более. В течение трех суток (с 19 января) в отдельных районах возможен сильный мороз - минус 45 и ниже.

Синоптики предупреждают, что на дорогах может образоваться слабая гололедица. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в ночь на 22 октября выпал первый снег. Пользователи делились в соцсетях фотографиями и впечатлениями.

Предстоящей зимой жителей России ожидает умеренно-холодная погода. Температура воздух будет примерно соответствовать климатической норме, а если и превысит ее, то ненамного.Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На большей территории страны ожидается температурный фон около или чуть выше нормы", - сказал он, добавив, что заявлениям о том, что наступающая зима будет экстремально холодной, верить не стоит. По его словам, такие прогнозы на длительный период сделать просто невозможно.