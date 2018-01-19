Названы самые надоедливые и неудобные члены семей

Американские ученые пришли к выводу, что мамы, сестры и жены считаются самыми надоедливыми и "неудобными" членами семьи для их остальных родственников.

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Как говорится в материале American Sociological Review. это связано с их чрезмерно активным участием в семейной жизни. Любые отношения с родственниками женского пола могут быть крайне своеобразными, потому что они являются членами семьи, от которых сильнее всего зависит ваша жизнь.

При этом женщины часто бывают самыми ворчливыми и "неудобными" для общения близкими людьми". По словам Клода Фишера из университета Калифорнии в Беркли (США), "люди часто говорят, что крепкие семейные и социальные узы полезны для общества и самого индивида. С другой стороны, они могут вызывать столько же стресса, сколько и радости, и поэтому нам важно понять, как подобные негативные эффекты влияют на наше самочувствие и здоровье".

Почему число разводов растет, а семейные ценности подвергаются серьезным испытаниям? Возможно, дело здесь не в "тяжелой жизни", а в самих людях, мужчинах и женщинах. Так, мужчины не хотят ни за кого отвечать, а женщины ищут легкой и красивой жизни. О семейной жизни, любви, разводах, детях в эфире Pravda.Ru рассказывает психолог Виктория Мещерина.