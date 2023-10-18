Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Польше мужчина обворовывал торговые центры, притворяясь манекеном
Места для свиданий должны подбираться в зависимости от предпочтений второй половины
Ученые заявили, что препараты от язвы могут вызвать деменцию
В МИД РФ обвинили Украину в разработке компонентов биологического оружия
В Самаре отменили концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева
В Новосибирске наблюдают резкое повышение цен на кофе
Снизить температуру можно и без лекарств: помогут холодные компрессы
Ксения Собчак назвала Удмуртию лучшим регионом для бизнеса
Часто ли косатки нападают на людей

Миллионерович и Миллионеровна: детям эпатажного блогера сменили отчества

1:17
Интересные Новости

Прославившийся своими провокационными поступками блогер Эдуард Филиппов решает сменить свое имя, а его дети уже оформили новые свидетельства о рождении.

Миллионерович и Миллионеровна: детям эпатажного блогера сменили отчества
Фото: Официальная страница ВК Миллионера Филиппова

Ранее этот блогер уже успел приобрести некоторую известность. Все его поступки вызывали резонанс среди жителей Тюмени. Например, Эдуард катался по дороге в ванне с пеной, а позже и на кровати. Благодаря его выдающимся появлениям, этот блогер даже смог попасть на шоу "Давай поженимся".

В настоящее время Эдуард решил сменить свое имя на "Миллионер", и хотя его новый паспорт еще не выдан, его профили в социальных сетях уже переименованы. На этот раз его выходка затронула даже его детей. Его сын и дочь уже получили новые свидетельства о рождении. Теперь их отчества — Миллионерович и Миллионеровна, как можно видеть на опубликованных фотографиях блогера.

Ранее этот скандальный блогер из Тюмени принимал участие в нескольких провокационных акциях. Он купался в луже и даже прокатился в ванне по улицам Тюмени. Вместе с ним в этих акциях участвовал местный музыкант Адам Гудымов, сообщает nashgorod.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
В Киеве считают, что бои в зоне спецоперации будут заморожены в ноябре
Установлен новый рекорд скорости среди искусственных объектов
Врач Колода: избыточные нагрузки при занятиях спортом могут повысить риск акушерских осложнений у женщин
Врач: в каких случаях боль в ногах сигнализирует о серьёзном заболевании
Россиянам рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
Врач Александр Мясников рассказал о важности соли
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников