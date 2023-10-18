Миллионерович и Миллионеровна: детям эпатажного блогера сменили отчества

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Прославившийся своими провокационными поступками блогер Эдуард Филиппов решает сменить свое имя, а его дети уже оформили новые свидетельства о рождении.

Фото: Официальная страница ВК Миллионера Филиппова

Ранее этот блогер уже успел приобрести некоторую известность. Все его поступки вызывали резонанс среди жителей Тюмени. Например, Эдуард катался по дороге в ванне с пеной, а позже и на кровати. Благодаря его выдающимся появлениям, этот блогер даже смог попасть на шоу "Давай поженимся".

В настоящее время Эдуард решил сменить свое имя на "Миллионер", и хотя его новый паспорт еще не выдан, его профили в социальных сетях уже переименованы. На этот раз его выходка затронула даже его детей. Его сын и дочь уже получили новые свидетельства о рождении. Теперь их отчества — Миллионерович и Миллионеровна, как можно видеть на опубликованных фотографиях блогера.

Ранее этот скандальный блогер из Тюмени принимал участие в нескольких провокационных акциях. Он купался в луже и даже прокатился в ванне по улицам Тюмени. Вместе с ним в этих акциях участвовал местный музыкант Адам Гудымов, сообщает nashgorod.ru.

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