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Как питается крокодил Тотоша в Ленинградском зоопарке

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В Ленинградском зоопарке было заснято, как питается крокодил Тотоша. Эту информацию предоставила пресс-служба зоопарка.

Стоит отметить, что у крокодилов медленный обмен веществ, и поэтому они не так уж часто употребляют пищу. Но когда они решают поесть, им требуется около полтора килограмма мяса за один раз.

При этом самому крокодилу приходится также драться за свой обед, так как красноухие черепахи пытаются украсть у него вкусный кусок мяса. Тем не менее, Тотоше удалось успешно защитить свой обед, сообщает peterburg2.ru.

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Кормление крокодила Тотоши
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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