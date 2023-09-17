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Турист взял с собой останки древних людей в полёт на край космоса

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Новый "космический тур" организовала в начале сентября американская компания Virgin Galactic, специализирующаяся на туристических суборбитальных полётах.

Турист взял с собой останки древних людей в полёт на край космоса
Фото: Openverse

Космический корабль VSS Unity, на борту которого, кроме экипажа, находились граждане США, Великобритании и Южной Африки, совершил коммерческий полёт, достигнув самой верхней границы атмосферы и космоса.

При этом один из туристов решил взять с собой останки древних представителей человеческого рода. Это вызвало недоумение и удивление у ряда учёных.

Сообщается, что футляр, в котором хранились фрагменты ключицы австралопитека возрастом около 2 миллионов лет и кость большого пальца ископаемого человека Homo naledi, возраст которого ученые оценивают в 300 тысяч лет, захватил с собой южноафриканский миллиардер Тимоти Нэш.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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