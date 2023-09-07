В Ивановской колонии задержали кота-наркокурьера

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Сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области предотвратили попытку доставки наркотиков осужденным с использованием кота, сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Фото: openverse

По информации ведомства, кот-наркокурьер был задержан на контрольно-пропускном пункте для автотранспорта. При осмотре ошейника, надетого на животное, сотрудники обнаружили шесть свертков с веществом, предположительно, являющимся наркотическим. Эти вещества были направлены на экспертизу. Специалисты выявили метадон и N-метилэфедрон в образцах. На место происшествия были вызваны полицейские.

В октябре 2021 года УФСИН по Ивановской области уже сообщало о случае, когда кота попытались использовать для попытки передачи заключенным более пяти граммов марихуаны. После того, как с животного сняли ошейник, кот ускользнул от сотрудников колонии.

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