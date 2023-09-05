Футболист "Галатасарая" купил самый дорогой автомобиль в мире

1:02 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире, сообщает издание Daily Mail.

Фото: openverse

По информации этого источника, аргентинский футболист приобрел Rolls-Royce, который на данный момент выпущен всего в трех экземплярах. Стоимость этого автомобиля оценивается в 26 миллионов евро. Следует отметить, что такую же машину также приобрели Jay-Z и Beyonce.

Мауро Икарди перешел в "Галатасарай" летом 2023 года и уже стал чемпионом Турции, играя за эту команду. Ранее, выступая за ПСЖ, футболист дважды становился чемпионом Франции.

В октябре 2022 года нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду также порадовался себя самым дорогим домом в Португалии. Стоимость этой недвижимости, находящейся всего в 40 минутах езды от Лиссабона, оценивается в 21 миллион евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самый дорогой Rolls-Royce в истории