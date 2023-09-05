В замке XIII века под Калининградом обнаружили древние фрески

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В ходе проведения аварийных работ в замке Нойхаузен, построенном в XIII веке в Калининградской области, рабочие наткнулись на неожиданные артефакты, которые не были отражены на схемах и планах, сообщает ТАСС.

Фото: openverse

Согласно сообщению пресс-службы, при ремонте замка были обнаружены древние фрески, расположенные над двумя надвратными нишами. Эти фрески являются парными и представляют историческую ценность. Планируется провести реставрацию этих находок.

Кроме того, рабочие выявили вход в подвальное помещение, которое ранее не было известно и не фиксировалось на планах замка. Подробности и историческое значение этого подвала будут рассматриваться специалистами компании, занимающейся проведением ремонтных работ.

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