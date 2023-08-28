В Мариинске в Кемеровской области суд вынес приговор трём местным жителям за незаконную вырубку деревьев. Согласно информации Мариинского городского суда, инцидент произошёл в одном из окружных сёл в марте 2022 года. В связи с финансовыми трудностями трое мужчин согласились совместно "заготовить" древесину с целью последующей продажи. Они не обладали никакими разрешительными документами на свои действия. Вооружившись бензопилой, они спилили 22 пихты, общий объём древесины составил 65 кубических метров. Для вывоза деревьев использовался трактор одного из "чёрных лесорубов". Региональный департамент лесного комплекса оценил причинённый ущерб в размере 1,4 млн рублей.
Мужчины затем продали незаконно заготовленную древесину местному предпринимателю за 70 тысяч рублей. В результате задержания в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной вырубке леса в крупном размере, за что им грозило до 7 лет лишения свободы. После учёта смягчающих обстоятельств и личных характеристик суд приговорил каждого из лесорубов к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также им предстоит выплатить государству 1,4 млн рублей.
Вместе с приговором были конфискованы бензопилы "Калибр БП-1800/16У" и "Carver HOBBY HSG 152-18", а также трактор Т-40 с прицепным механизмом, использованные как орудия преступления. Изъятые и проданные пихты также переданы на реализацию для возврата дохода государству.
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