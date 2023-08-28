Иностранец, поживший в России, назвал странные привычки русских

1:18 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Голландский блогер и путешественник, проживший в России несколько лет, рассказал о необычных привычках русских в своем личном блоге на платформе "Дзен". Он подчеркнул, что эти особенности стали для него уже привычными. Например, он отметил, что теперь тщательно моет руки после прогулок на улице, хотя в Голландии подобное правило не распространено, за исключением случаев, когда руки действительно грязные, пишет Lenta.ru.

Фото: openverse

Также автор статьи удивился российской привычке готовиться к приходу гостей. В Голландии достаточно было предложить напитки и закуски, но в России он понял, что гости ожидают полноценного приема с обильной едой.

Ещё одной интересной особенностью, которую он отметил, стало то, что россияне склонны внимательно проверять цены в чеке при походе в магазин. Это связано с тем, что ценники не всегда расположены правильно, и цены могут отличаться от того, что указано на кассе.

Таким образом, голландский путешественник поделился своими впечатлениями о необычных привычках русских, которые он заметил во время своего пребывания в России, и отметил, что некоторые из этих особенностей стали частью его собственной жизни.

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