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Виртуальный Макрон о Путине: "Вы вежливо здороваетесь, но между нами есть лёгкое недоверие"

2:14
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В течение более чем суток виртуальный двойник президента Франции Эмманюэля Макрона общался с французами в прямом эфире на стриминговой платформе Twitch, отвечая на их вопросы. По информации из газеты Le Parisien, за меньше чем 24 часа искусственный интеллект, выступающий в образе Макрона, получил более миллиона вопросов. Для начала диалога с ним требовалось сказать фразу "!yomanu" ("Йо, Маню!"). Несмотря на то что настоящий президент в 2018 году выразил свое недовольство подобной фамильярностью, виртуальный двойник охотно принимал вопросы от аудитории после такого приветствия.

Виртуальный Макрон о Путине: "Вы вежливо здороваетесь, но между нами есть лёгкое недоверие"
Фото: openverse

В пике популярности в субботу трансляцию на Twitch одновременно наблюдали 1,3 тысячи уникальных пользователей, а общее число посетивших страницу с видео составило 50 тысяч человек. Вопросы в чате были самыми разнообразными: от попыток запутать программу до обсуждения актуальных тем, таких как ситуация на Украине.

В одном из ответов на запрос оценить отношения с российским президентом Владимиром Путиным "Макрон" сказал: "Вы вежливо здороваетесь, но между нами есть легкое недоверие". На вопрос о том, поддерживает ли он идею отправить на Украину водяные пистолеты, виртуальный двойник французского лидера заявил: "Да, только если это предполагает быструю и влажную смерть".

Создатель алгоритма, Анис Айари, рассказал, что это не первая попытка "оживить" виртуальный образ Макрона. Однако на этот раз, в отличие от предыдущих монтажей видеозаписей, он смог обеспечить бесконечную интерактивную трансляцию с импровизированными ответами. Проект занял около 40 часов работы, и результаты превзошли ожидания Айари. После завершения воскресного виртуального марафона с искусственным Макроном, он запустил аналогичную трансляцию с "Шарлем де Голлем". Программист поделился, что уже сейчас музеи в разных уголках мира проявили интерес к "оживлению" исторических фигур на экране, и он только начинает демонстрировать потенциал в этом направлении.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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