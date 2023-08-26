Житель Московского региона выиграл полмиллиарда рублей в лотерее

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Житель Московского региона сорвал крупный куш в лотерее "Спортлото 4 из 20", выиграв в субботу 492 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse

В рамках 6709-го тиража данной лотереи был разыгран суперприз в размере 492 070 999 рублей. Стало известно, что победителем стал резидент Московского региона. Участники лотереи "Спортлото 4 из 20" для завоевания суперприза должны правильно угадать все числа, соответствующие выигрышной комбинации, в двух игровых полях билета.

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