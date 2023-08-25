Археологи были встревожены ужасным открытием под майяской пирамидой

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Специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики поделились результатами исследования, проведенного в храме майяской цивилизации. Археологические раскопки были проведены на территории комплекса Мораль-Реформа в мексиканском штате Табаско.

В процессе археологических раскопок эксперты обнаружили человеческие останки. В древних могилах были обнаружены челепы, части челюстей, фрагменты верхних и нижних конечностей.

Исследователи полагают, что эти похороненные люди были жертвами кровавого ритуала, проведенного в период между 600 и 900 годами н.э. Анализ указал на то, что останки принадлежали пятерым мужчинам в возрасте от 17 до 35 лет. Деформированные черепа свидетельствуют о принадлежности погибших к высшему слою общества. Согласно результатам исследования, они были обезглавлены перед тем, как быть принесенными в жертву. В зубах одного из них было найдено необычное украшение – зеленый минерал жадеит.

Ученые также отметили, что жертвы не имели крепкого здоровья. Из-за плохого питания и множественных инфекций эти мужчины страдали от кариеса и гипоплазии.

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