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Южная Корея арестовала мужчину, который проехал 190 миль из Китая на водном мотоцикле

1:21
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30-летний мужчина который, предположительно, является китайским диссидентом, был задержан в попытке тайно переправиться в Южную Корею через Желтое море на специальном самодельном устройстве, напоминающем гидроцикл на лыжах. Эту информацию предоставили официальные лица.

Южная Корея арестовала мужчину, который проехал 190 миль из Китая на водном мотоцикле
Фото: Фото: Береговая охрана Инчхона/UPI

Арест мужчины произошел около 22:30 16 августа возле круизного терминала в порту Инчхон, как сообщили представители береговой охраны Инчхона в электронном письме. В письме упомянут лишь инициалы задержанного – г-н А.

По информации береговой охраны, у него были при себе предметы, свидетельствующие о неординарной попытке путешествия: спасательный жилет, шлем, телескоп и компас.

Власти также предоставили дополнительные детали: мужчина начал свое путешествие в восточной китайской провинции Шаньдун, используя специальное средство, похожее на гидроцикл, объемом 1800 кубических сантиметров. Этот аппарат был заправлен топливом в объеме 18,5 галлонов. К тому же, он буксировал еще пять канистр, каждая из которых вмещала 6,6 галлонов топлива, прикрепив их к своему транспортному средству с помощью веревки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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