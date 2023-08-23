Южная Корея арестовала мужчину, который проехал 190 миль из Китая на водном мотоцикле

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30-летний мужчина который, предположительно, является китайским диссидентом, был задержан в попытке тайно переправиться в Южную Корею через Желтое море на специальном самодельном устройстве, напоминающем гидроцикл на лыжах. Эту информацию предоставили официальные лица.

Фото: Фото: Береговая охрана Инчхона/UPI

Арест мужчины произошел около 22:30 16 августа возле круизного терминала в порту Инчхон, как сообщили представители береговой охраны Инчхона в электронном письме. В письме упомянут лишь инициалы задержанного – г-н А.

По информации береговой охраны, у него были при себе предметы, свидетельствующие о неординарной попытке путешествия: спасательный жилет, шлем, телескоп и компас.

Власти также предоставили дополнительные детали: мужчина начал свое путешествие в восточной китайской провинции Шаньдун, используя специальное средство, похожее на гидроцикл, объемом 1800 кубических сантиметров. Этот аппарат был заправлен топливом в объеме 18,5 галлонов. К тому же, он буксировал еще пять канистр, каждая из которых вмещала 6,6 галлонов топлива, прикрепив их к своему транспортному средству с помощью веревки.

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