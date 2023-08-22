Gamer Subculture: Тюремный надзиратель был арестован за кражу карточек с покемонами

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Сотрудник исправительного учреждения в американском штате Алабама был арестован и уволен после обвинений в краже коллекционных карточек с изображением покемонов из магазина, сообщает "Gamer Subculture".

Фото: "Pokemon Cards" by StevenGroves is licensed under CC BY 2.0.

Джош Харди, работавший в должности тюремного надзирателя, был задержан за тайное вскрытие упаковок с покемон-карточками и их последующую кражу. Преступление совершилось прямо на глазах у охранника магазина.

Как только Харди осознал, что его действия заметили, он попытался скрыться из магазина. Полиция оперативно отследила его местоположение и задержала в местном ресторане. При обыске у него были обнаружены украденные карточки. На него были предъявлены обвинения, и этот инцидент положил конец его карьере в правоохранительных органах.

Мэттью Уэйд, шериф округа Калхун, выразил глубокое разочарование по поводу поступка Харди и выразил сожаление по этому поводу. Он подчеркнул, что такое поведение негативно сказывается на репутации всего ведомства. В результате задержанный был уволен с работы.

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