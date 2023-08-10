Россиянин выставил на продажу медаль от Путина за 450 тысяч рублей

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Житель города Тюмень выставил на продажу медаль, врученную Президентом России Владимиром Путиным за участие в строительстве Крымского моста, с целью обменять ее на трактор. Это объявление привлекло внимание агентства URA.RU.

Фото: lenta.ru

Отмечается, что данный россиянин получил медаль "За строительство Крымского моста" и теперь намерен продать ее за 450 тысяч рублей, чтобы сбыть свою давнюю мечту о тракторе. Сумму, полученную от продажи, он планирует потратить на покупку этого транспортного средства.

Согласно словам родственника этого мужчины, он недавно узнал о возможности продажи подобных наград. Следует отметить, что данная медаль была учреждена в 2018 году и вручается от имени Президента Путина тем, кто активно участвовал в проектировании и строительстве Крымского моста.

В ноябре 2022 года этот житель Тюмени также выставил на продажу картину, изображающую Владимира Путина, за семь миллионов рублей. Он опубликовал два снимка этой картины, оформленной в золотистую массивную раму. На ней изображен глава государства в армейской куртке и с черными очками, верхом на медведе.

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