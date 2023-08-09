Американец выиграл в лотерею рекордные $1,58 млрд

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Счастливый обладатель билета, купленного в штате Флорида, выиграл джекпот лотереи Mega Millions в размере 1,58 млрд долл.

Фото: https:// nation-news.ru

Подтверждение рекордного достижения

Ожидается, что после тщательного анализа данных о продажах во всех 47 лотерейных мероприятиях будет подтверждена окончательная сумма джекпота, которая станет самой крупной за всю историю Mega Millions. Это достижение превзойдет предыдущий рекорд в 1,53 млрд долларов, установленный в октябре 2018 года.

Другие победители

Организаторы лотереи Mega Millions подчеркивают, что помимо счастливого обладателя джекпота свои выигрыши обеспечили и другие многочисленные участники. Всего было приобретено 43,7 млн билетов в 28 штатах, в результате чего выигрыши нескольких счастливчиков превысили 1 млн долл.

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