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Дэн Бюттнер рассказал, поедая какие продукты, можно дожить до 100 лет

2:23
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Сообщается, что употребление бобовых продуктов может быть связано с долголетием некоторых людей, проживающих в так называемых "синих зонах" — регионах, где многие жители доживают до ста лет. Дэн Бюттнер, предприниматель, который изучает эти зоны, подчеркивает, что фасоль, горох, чечевица и нут имеют высокую питательную ценность и сытность, а также полезны для планеты в целом. Он обнаружил, что в каждой из синих зон бобовые продукты составляют основу ежедневного рациона.

Дэн Бюттнер рассказал, поедая какие продукты, можно дожить до 100 лет
Фото: www.healthbenefitstimes. com/9/gallery/black-beans/Black-bean-sprout.jpg

Бобовые — ценный источник питательных веществ, таких как медь, железо, магний, калий, фолиевая кислота и другие. Они богаты белком и клетчаткой, которая способствует здоровой микрофлоре кишечника, улучшает иммунную систему и снижает воспаления. Разные виды бобовых содержат различные пищевые компоненты, и их разнообразное употребление в рационе важно для обеспечения полноценного питания.

Бюттнер также указывает, что сочетание бобовых с цельными зернами обеспечивает полноценные белки, а совместное употребление с рисом, к примеру, позволяет организму лучше усваивать углеводы, поддерживая стабильный уровень сахара в крови.

Исследования подтверждают полезные свойства бобовых для здоровья, включая снижение уровня холестерина и предотвращение диабета 2 типа. Употребление бобовых продуктов также может способствовать снижению веса. Кроме того, бобовые являются более доступным и дешевым источником питания для бедных слоев населения, что делает их привлекательным решением для борьбы с ожирением и недостаточным питанием.

Если беспокоят неудобные последствия в виде газообразования после употребления бобовых, Бюттнер советует постепенно вводить их в рацион, начиная с небольших порций и увеличивая их постепенно. Таким образом, организм адаптируется к употреблению бобовых, и неприятные симптомы газообразования могут быть снижены или исключены.

В целом, бобовые продукты представляют собой ценный и полезный источник питания, который может способствовать долголетию и улучшению здоровья, особенно если они включены в разнообразный и сбалансированный рацион.

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5 продуктов для долголетия
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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