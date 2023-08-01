Mamamia: Стюардессы поделились, что не надо надевать в самолет

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Стюардессы предостерегают пассажиров от ношения определенных типов одежды в самолетах, указывая на потенциальные катастрофические последствия, особенно если вам придется посещать туалет во время полета. Исследование среди бортпроводников и постоянных пассажиров, проведенное порталом Mamamia, выявило несколько вещей, которые не рекомендуется носить в самолете.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Одной из проблематичных вещей считаются широкие брюки. Бортпроводники указывают, что мешковатые брюки могут задевать пол, который не всегда чист, особенно в туалетах. Женщина по имени Керстин рекомендует носить брюки с эластичным или узким краем, чтобы избежать контакта с грязью и нечистотами на полу.

Комбинезоны также включаются в список предметов одежды, которые лучше не носить в самолете. Их носить неудобно, особенно когда нужно посетить туалет, так как верхняя часть комбинезона должна быть снята, что может вызвать проблемы в крошечном пространстве.

Джинсы тоже стоит избегать, так как они могут вызвать отеки ног и живота во время полета. То же самое относится и к компрессионному белью или колготкам, которые также могут стать неудобными из-за отеков.

Интересно отметить, что одна стюардесса отмечает, что внешний вид и одежда могут играть важную роль при распределении мест в бизнес-классе. Часто свободные места в этом классе предлагают хорошо одетым пассажирам, что подтверждает, что хороший стиль оценивается и может повлиять на комфортный перелет.

Таким образом, при выборе одежды для полетов на самолете следует учитывать удобство и практичность, избегая мешковатых штанов, комбинезонов, джинсов и тесного компрессионного белья. Оптимальный выбор одежды поможет обеспечить комфортный полет и избежать неприятных ситуаций.

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