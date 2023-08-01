Эксперты по здоровью и питанию предупреждают, что храп может иметь негативные последствия не только для окружающих, но и для самого храпящего. Громкий храп может быть связан с обструктивным апноэ сна, что увеличивает риск возникновения серьезных заболеваний, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца и диабет 2 типа. Эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош из Prepped Pots, созданной Musclefood, поделилась с The Sun некоторыми продуктами, которые храпящим нельзя есть перед сном.
Молочные продукты, такие как йогурт, сыр и мороженое, могут способствовать храпу из-за содержания лактозы, которая увеличивает выработку слизи.
Сахаросодержащие продукты и напитки также следует ограничить, так как они связаны с резистентностью к инсулину и другими проблемами, которые могут усугубить храп.
Продукты из обработанной пшеницы, такие как хлеб и выпечка, могут вызвать воспаление дыхательных путей и носовых пазух, усиливая храп.
Жирное мясо стоит заменить на нежирные варианты, так как высокое содержание белка и насыщенных жиров способствует образованию слизи.
Избегайте фаст-фуда перед сном, так как он переработан и может вызвать застой в дыхательной системе, усугубляя храп, а также может нарушить режим сна из-за расстройства желудка.
Вместо перечисленных продуктов эксперты рекомендуют употреблять противовоспалительные продукты, такие как
Изменения в рационе и образе жизни могут помочь уменьшить храп и снизить риск связанных с ним заболеваний.
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