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Диетолог Тош поделилась, что не надо есть, чтобы избавиться от храпа

1:47
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Эксперты по здоровью и питанию предупреждают, что храп может иметь негативные последствия не только для окружающих, но и для самого храпящего. Громкий храп может быть связан с обструктивным апноэ сна, что увеличивает риск возникновения серьезных заболеваний, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца и диабет 2 типа. Эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош из Prepped Pots, созданной Musclefood, поделилась с The Sun некоторыми продуктами, которые храпящим нельзя есть перед сном.

Диетолог Тош поделилась, что не надо есть, чтобы избавиться от храпа
Фото: Fotodom.ru/ REX

Молочные продукты, такие как йогурт, сыр и мороженое, могут способствовать храпу из-за содержания лактозы, которая увеличивает выработку слизи.

Сахаросодержащие продукты и напитки также следует ограничить, так как они связаны с резистентностью к инсулину и другими проблемами, которые могут усугубить храп.

Продукты из обработанной пшеницы, такие как хлеб и выпечка, могут вызвать воспаление дыхательных путей и носовых пазух, усиливая храп.

Жирное мясо стоит заменить на нежирные варианты, так как высокое содержание белка и насыщенных жиров способствует образованию слизи.

Избегайте фаст-фуда перед сном, так как он переработан и может вызвать застой в дыхательной системе, усугубляя храп, а также может нарушить режим сна из-за расстройства желудка.

Вместо перечисленных продуктов эксперты рекомендуют употреблять противовоспалительные продукты, такие как

  • овощи,
  • фрукты,
  • лосось,
  • орехи,
  • авокадо
  • и оливковое масло.

Изменения в рационе и образе жизни могут помочь уменьшить храп и снизить риск связанных с ним заболеваний.

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Вот что нужно делать, если вы храпите
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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