Женщина объяснила веру в бессмертие "эффектом Манделы"

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Женщина по имени Джоли Моли вызвала шок и бурные реакции в TikTok, когда предположила, что возможно, мы никогда не умрем, а наше сознание перейдет в альтернативную реальность. В ее видео она рассказала о теории квантового бессмертия, согласно которой мы продолжаем существовать в параллельных вселенных после нашей физической смерти, не имея воспоминаний о предыдущей жизни, за исключением некоторых деталей.

Фото: архив

Она утверждает, что если такая теория верна, то возможно, мир уже много раз переживал апокалиптические события, приводившие к его уничтожению и переходу в параллельные реальности.

«Если теория квантового бессмертия верна, вы проснетесь в параллельной вселенной, не помня о том, что только что пережили апокалиптическое событие», — объяснила Моли.

Она также отметила, что существуют эффекты Манделы — явления, когда люди помнят важные события иначе, чем они описываются в официальной истории. Название этого явления происходит от Нельсона Манделы, бывшего президента Южно-Африканской Республики и борца за гражданские права, которого многие ошибочно считали умершим в тюрьме в 1980-х годах, в то время как он дожил до 2013 года.

Такие идеи вызвали тревогу и беспокойство у многих пользователей TikTok. Они выразили свои опасения относительно возможности бессмертия, которое, на первый взгляд, может показаться привлекательным, но в действительности может вызывать угнетение и головную боль. Один из комментаторов написал:

«Мысль о том, что я никогда не смогу по-настоящему умереть, крайне угнетает и вызывает у меня головную боль».

Однако есть и скептики, которые не верят в такие теории заговора, но признают, что слова Моли звучат пугающе. Некоторые видят в идее бессмертия и вечной жизни некое утешение.

Тем не менее, подобные дискуссии оставляют пользователей социальных сетей в размышлениях о загадочности жизни и смерти, а также о возможности параллельных вселенных и альтернативных реальностей. Это наводит на размышления о том, что происходит за пределами нашего сознания и ограниченного понимания окружающего мира.

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