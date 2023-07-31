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Что происходит, когда вы нажимаете на поле «Я не робот»? Люди были в ужасе, когда узнали правду

2:50
Интересные Новости

Вы, наверное, задумывались о том, что на самом деле происходит, когда вы нажимаете на поле «Я не робот» при аутентификации на различных веб-сайтах. Недавно в TikTok появилось видео, в котором эксперт объясняет весь процесс, и его содержание сильно обеспокоило пользователей. Ведущие австралийского радиошоу Фитци и Виппа обсудили эту тему, используя отрывок из шоу BBC, где Сэнди Токсвиг раскрывает детали.

Что происходит, когда вы нажимаете на поле «Я не робот»? Люди были в ужасе, когда узнали правду
Фото: архив

По словам Сэнди Токсвиг, когда вы ставите отметку «Я не робот», это не просто формальность. Сайт начинает анализировать вашу активность перед тем, как вы нажали на флажок. Это делается для того, чтобы убедиться, что вы действительно являетесь реальным человеком. Она сказала:

«Отметка не важна. Это анализ того, как вы вели себя до того, как поставили галочку. Так что, честно говоря, я не могу рассказать вам все подробности, потому что они держат это в секрете. Они не хотят, чтобы люди пытались обмануть тест, но обычно вы ставите галочку, и это приводит к проверке вашей истории посещенных страниц».

Согласно словам Сэнди, у системы есть несколько хитростей, чтобы определить, человек вы или робот. К примеру, установка флажка может привести к анализу того, как вы перемещали мышь по экрану. Все это может показаться довольно пугающим. Фактически, когда вы нажимаете на поле «Я не робот», вы фактически разрешаете сайту просматривать вашу активность и принимать решения на основе полученной информации.

Такая информация ошеломила не только гостей в шоу, но и телеведущих Фитци и Виппа, которые явно были в замешательстве. Они уточнили: «Позвольте мне понять это правильно. Когда вы нажимаете «Я не робот», он может просмотреть вашу историю», на что Виппа ответил: «Да, вы говорите, что все в порядке. Я понятия не имел». Многие пользователи TikTok, где был опубликован этот отрывок шоу, также выразили свою озабоченность по поводу этой информации.

Есть различные мнения насчет законности такого вида анализа. Некоторые пользователи возмущены и чувствуют, что их личная жизнь нарушена. Однако другие быстро опровергли эти утверждения, считая, что анализ движения мыши и активности пользователей имеет свои ограничения, и боты и искусственный интеллект не всегда могут точно имитировать движения и поведение реальных людей. В любом случае, это вызвало волну интереса и обсуждений среди пользователей социальных сетей.

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КАК ПРОЙТИ "Я НЕ РОБОТ", ЕСЛИ Я РОБОТ
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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