Прорывное открытие для мужчин: всего три минуты этого занятия в день, и они сразу возбуждаются

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Группа немецких исследователей из университетов Зигена и Трира провела интересное исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что лишь три минуты напряженных физических упражнений могут существенно повлиять на реакцию мужчин на сексуальные стимулы. Их открытия были опубликованы в журнале Psychophysiology.

Фото: https://www.hussle.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_1059536579-1-min-1080x675.jpg

Ученые выяснили, что короткие трехминутные силовые тренировки имеют способность активировать симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакции организма на стресс и возбуждение. В рамках исследования 45 здоровых мужчин были разделены на две группы - контрольную и группу упражнений. Участники группы упражнений должны были сжать измерительное устройство с 45% своей максимальной силы и удерживать такое давление в течение трех минут. Контрольная группа, напротив, применяла небольшое давление в 10% от их максимальной силы и отдыхала после этого.

Затем ученым показали участникам фотографии с различными сценами, включая сексуальные изображения, а также фотографии насилия, спортивных мероприятий, повседневных ситуаций и природных пейзажей. Во время эксперимента использовалось устройство слежения за взглядом для измерения рефлекса моргания и проводимости кожи, что позволяет оценить уровень возбуждения.

Результаты исследования показали, что участники группы упражнений, которые затратили больше энергии, испытали более сильные физиологические изменения, такие как учащенное сердцебиение и повышенная проводимость кожи, когда им показывали сексуальные изображения, по сравнению с участниками контрольной группы, которые тратили небольшое количество энергии.

Ученые сделали вывод, что повышенная физическая реакция на упражнения приводит к усиленной реакции на сексуальные стимулы. Это объясняется воздействием симпатической нервной системы, ответственной за автоматические реакции организма, включая повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Однако, стоит отметить, что эти результаты вызвали интерес и споры среди научного сообщества. Некоторые ученые считают, что необходимы дополнительные исследования для более точного понимания взаимосвязи между физической активностью и реакцией на сексуальные стимулы. В любом случае, эта работа открывает новые перспективы для изучения влияния физической активности на сексуальную жизнь и может стимулировать дальнейшие исследования в этой области.

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