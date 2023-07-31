Ученый обнаружил остатки межзвездного метеорита на дне Тихого океана

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Известный ученый из Гарварда Ави Леб заявил, что обнаружил остатки межзвездного метеорита на дне Тихого океана, который, по его мнению, мог прилететь с инопланетного космического корабля. Его исследовательская группа использовала уникальный прибор, разработанный самим Лебом, для поиска внеземного материала на глубине примерно 1,6 километра.

Фото: Fotodom.ru/ Rex Features

Найденный метеорит, известный как CNEOS 08.01.2014 или IM1, упал на Землю в 2014 году. Леб и его коллеги смогли собрать 35 миллиграммов межзвездного материала, который состоял из пятидесяти сфер диаметром 0,3 миллиметра, выброшенных из метеоритов во время их входа и сжигания в атмосфере.

Физик-теоретик обратил внимание на необычные характеристики этого метеорита. Он пришел к выводу, что скорость удара и его угол указывают на возможность его происхождения за пределами нашей солнечной системы. Еще одним интересным фактором является то, что метеорит не разрушился, пока не достиг нижних слоев атмосферы, что указывает на то, что он состоит из материала, значительно прочнее того, что обычно встречается.

После обнаружения метеорита, Леб и его коллеги пытались опубликовать свои выводы в научном журнале, но статья была отклонена. Тем не менее, после многократных запросов о доступе к секретной информации от НАСА, они получили подтверждение от правительства США о достоверности их работы.

Экспедиция была организована, и команда Леба отправилась в район близ Папуа-Новой Гвинеи, где предположительно могла приземлиться часть метеорита. После обследования дна океана были обнаружены фрагменты металлической проволоки и осколки с необычными свойствами, которые состоят из магния, титана и железа, что делает их отличными от большинства известных земных и небесных объектов.

Некоторые ученые, включая планетолога Марка Фрайса, сомневаются в выводах Леба и считают, что метеорит IM1 скорее всего является обычным скалистым объектом из нашей солнечной системы. Но Леб остается оптимистом и планирует отправить свою находку в обсерваторию Гарвардского колледжа для дальнейшего исследования содержащихся в ней изотопов. Он надеется, что это поможет разгадать тайну этого загадочного метеорита и принести новые открытия в области космических объектов.

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