Дорожный знак в Калифорнии стал хитом

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Полиция разместила на своей странице в Facebook фотографию дорожного знака, который указывает водителям на съезд к озеру Доннер в Калифорнии. Однако этот знак стал объектом комментариев и шуток из-за его связи с историей, связанной с каннибализмом.

Фото: Facebook/CHP – Placerville

Озеро Доннер было названо в честь группы пионеров со Среднего Запада, известной как партия Доннера, которая оказалась в сложной ситуации на рубеже 1846-47 годов в горах Сьерра-Невада. Им пришлось провести зиму в тяжелых условиях, и в ходе этого периода, появилась легенда, что некоторые выжившие выжили за счет каннибализма - поедания других членов партии. Однако недавние археологические исследования не обнаружили физических доказательств этого ужасного события, опровергая таким образом эту легенду.

Фото дорожного знака, каким-то образом связанного с этой трагической историей, стало вирусным в интернете, и пользователи начали веселиться, добавляя комментарии и шутки. Под знаком была установлена табличка с изображением ножа и вилки, которая фактически предупреждала о близлежащих ресторанах и кафе. Однако в связи с историей озера Доннер, эта табличка трактовалась различными образами. Некоторые пользователи шутили, что на озере идет вечеринка, или что еда вокруг озера "высосана из пальца".

Представитель Министерства транспорта Калифорнии, Стив Нельсон, подчеркнул, что знак был размещен для предупреждения автомобилистов о существующих ресторанах, но также признал, что это место имеет ироничную связь с историей озера. Он заявил, что понимает, что размещение такого знака может вызывать вопросы и шутки, и признал, что это может казаться нечувствительным. Тем не менее, знак остается предупредительным и информационным для водителей.