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Science Direct: Один из ста человек — психопат: пять признаков, которые их выдают

2:23
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Научные исследования показывают, что один из ста человек является психопатом, что подразумевает наличие антиобщественного поведения, отсутствие раскаяния, склонность к лжи и межличностным манипуляциям. Поэтому вероятно, что мы уже знакомы с кем-то, кто обладает этими чертами.

Science Direct: Один из ста человек — психопат: пять признаков, которые их выдают
Фото: iatropedia.gr

Это антиобщественное поведение, раскаяние, ложь и межличностные манипуляции, сообщает Science Direct. Чтобы научиться распознавать психопатов, ученые выявили пять ключевых признаков, на которые следует обратить внимание.

Первый признак — это странный режим сна. Психопаты могут проявлять нарушения сна, такие как бессонница, или наоборот, чрезмерное сонливость и нестандартные сновидения. Это может быть связано с их эмоциональной неустойчивостью и поведенческими аномалиями.

Второй признак — разговоры, сосредоточенные в первую очередь на еде, сексе и деньгах. Психопаты могут проявлять излишнюю заинтересованность в этих темах и часто обсуждать их, не обращая внимания на эмоциональное состояние окружающих.

Третий признак — нестабильные отношения и манипулятивное поведение. Психопаты часто строят поверхностные отношения с другими людьми, используя их для достижения своих собственных целей и выгоды. Они способны манипулировать другими и легко изменять свое поведение в зависимости от ситуации.

Четвертый признак — недостаток чувства ответственности и чувства вины. Психопаты редко испытывают раскаяние за свои действия и не чувствуют себя ответственными за последствия своих поступков. Они могут быть безжалостными и безразличными к страданиям других людей.

Пятый признак — склонность к чрезмерным рискованным поведениям. Психопаты могут искать адреналиновые выплески, совершая опасные действия без должного внимания к последствиям.

Распознавание этих признаков может помочь выявить психопата в окружающей среде, что позволит быть осторожнее и предотвратить возможные негативные последствия. Однако стоит помнить, что диагноз психопатии требует серьезных научных и психологических исследований, и самостоятельное определение кого-то как психопата может быть неверным и небезопасным.

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Как понять, что рядом с тобой психопат? Признаки и причины психопатии
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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