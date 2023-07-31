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The Sun: Нельзя выливать банку пива на тело перед загаром

2:31
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В погоне за идеальным летним загаром, некоторые люди ищут экстремальные методы, и последней тенденцией стало обливание кожи пивом, особенно популярное на TikTok. Однако специалисты настоятельно предупреждают, что этот трюк является опасным и может серьезно навредить здоровью.

The Sun: Нельзя выливать банку пива на тело перед загаром
Фото: pixabay.com

Пользователи TikTok утверждают, что обливание кожи пивом перед загаром – дешевый и быстрый способ получить красивый загар. Но специалисты высказывают обеспокоенность по поводу этого сомнительного метода и предупреждают о потенциальных опасностях. Пиво может привлечь мух, что уже само по себе неудобно, однако самый серьезный риск связан с возможностью получения теплового удара, солнечного отравления и даже развития смертельного рака кожи. Кэтрин Клиффорд, соучредитель организации Skcin, подчеркнула в издании  The Sun, что это "чрезвычайно опасная тенденция с потенциально серьезными последствиями". Загар любого вида, включая кожу обработанную пивом, связан с увеличенным риском развития рака кожи, включая самую опасную форму – меланому.

Джейсон Голдберг, директор SpaSeekers.com, поддержал предупреждение и отметил, что пиво может вызвать отравление солнцем и существенно увеличивает риск ожогов, солнечных ударов и преждевременного старения кожи. Отсутствие солнцезащитного крема может привести к ожогам уже через десять минут пребывания на солнце, и это увеличивает риск рака кожи, так как до 70% случаев рака кожи связаны с воздействием солнечных лучей.

Некоторые люди возможно полагают, что пиво может усилить загар из-за хмеля, содержащегося в нем, который якобы увеличивает производство меланина, темнеющего кожу. Однако этот факт не делает пиво безопасным средством для принятия солнечных ванн. Любые методы, направленные на ускорение загара, на самом деле причиняют больше вреда, чем пользы, и могут нанести необратимый вред коже.

Вместо использования опасных методов для получения загара, эксперты настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем защиты, носить защитную одежду и ограничивать время пребывания на прямом солнце, особенно в пиковые часы. Здоровье кожи имеет первостепенное значение, и не стоит рисковать его ради быстрого загара.

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Бронзовый загар за 3 дня! Секрет быстрого загара!
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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