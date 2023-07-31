Вопрос о хранении кетчупа иногда становится предметом раздора на кухнях. Некоторые считают, что его место в холодильнике, в то время как другие предпочитают хранить его в кладовой или прихожей. Как разъяснил один из самых известных производителей томатной закуски, компания Heinz, ответ на этот вопрос является однозначным.
Опрос, проведенный среди 2000 британцев компанией Heinz, выявил, что четверть респондентов ошибочно хранила кетчуп в кладовой. Однако правильное место для хранения кетчупа, согласно Heinz и цитате из «Экспресс», является холодильник.
Таким образом, чтобы сохранить качество и свежесть кетчупа, необходимо хранить его в холодильнике. Это обеспечит правильные условия для сохранения его вкуса и текстуры. Теперь, благодаря компании Heinz и проведенному им опросу, британцы знают, как правильно хранить своего любимого кетчупа и наслаждаться его вкусом в полной мере.
«Всегда был только один правильный ответ — кетчуп должен быть в холодильнике», — четко сказала Оливия Леннон из компании Heinz. «Хотя мы знаем, что многие любители хранить кетчуп в шкафу, мы рекомендуем хранить его в холодильнике после открытия. Это лучший способ сохранить его восхитительный вкус», — добавила она
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