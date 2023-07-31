Оливия Леннон из компании Heinz рассказала, где надо хранить кетчуп

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Вопрос о хранении кетчупа иногда становится предметом раздора на кухнях. Некоторые считают, что его место в холодильнике, в то время как другие предпочитают хранить его в кладовой или прихожей. Как разъяснил один из самых известных производителей томатной закуски, компания Heinz, ответ на этот вопрос является однозначным.

Фото: alongthegrapevine.wordpress.com

Опрос, проведенный среди 2000 британцев компанией Heinz, выявил, что четверть респондентов ошибочно хранила кетчуп в кладовой. Однако правильное место для хранения кетчупа, согласно Heinz и цитате из «Экспресс», является холодильник.

Таким образом, чтобы сохранить качество и свежесть кетчупа, необходимо хранить его в холодильнике. Это обеспечит правильные условия для сохранения его вкуса и текстуры. Теперь, благодаря компании Heinz и проведенному им опросу, британцы знают, как правильно хранить своего любимого кетчупа и наслаждаться его вкусом в полной мере.

«Всегда был только один правильный ответ — кетчуп должен быть в холодильнике», — четко сказала Оливия Леннон из компании Heinz. «Хотя мы знаем, что многие любители хранить кетчуп в шкафу, мы рекомендуем хранить его в холодильнике после открытия. Это лучший способ сохранить его восхитительный вкус», — добавила она

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