Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Sun: Нельзя выливать банку пива на тело перед загаром
Три торговых судна в Чёрном море пошли на прорыв блокады украинских портов
МК: сгубивший мужа Натали синдром оказался с трудом излечимым
Оливия Леннон из компании Heinz рассказала, где надо хранить кетчуп
Трэвис Скотт выпускает новый альбом "Utopia"
Год назад в отношении известного пластического хирурга Тимура Хайдарова было возбуждено уголовное дело
В 2024 году культурные и деловые миссии Санкт-Петербурга будут проведены в четырех африканских странах
До конца года московские строители восстановят 20 многоэтажек в Луганске
Запрет на экспорт урана из Нигера не окажет немедленного влияния на французскую атомную промышленность

Ученые выяснили, что происходит в спальне, если пить вино

3:03
Интересные Новости

Исследователи обнаружили, что красное вино может оказать благоприятное влияние на сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Анализ десятков исследований показал, что регулярное употребление одного-двух бокалов вина в день может снизить риск эректильной дисфункции у мужчин и улучшить либидо у женщин. Эти положительные эффекты обусловлены наличием в красном вине полифенолов, которые являются богатыми антиоксидантами.

Ученые выяснили, что происходит в спальне, если пить вино
Фото: freepik.com

Полифенолы, присутствующие в красном вине, играют важную роль в его благотворном воздействии на сексуальную функцию. Эти растительные соединения также содержатся в различных других продуктах, таких как фрукты, овощи, травы, специи, чай и темный шоколад. В исследовании, опубликованном в Журнале клинической медицины, ученые подчеркивают, что антиоксидантные свойства полифенолов способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также имеют положительное воздействие на репродуктивную систему.

Относительно эректильной дисфункции, исследователи указывают на значимость антиоксидантных свойств полифенолов в поддержании здоровья сосудов. Повышенный кровоток к половому члену является ключевым фактором для поддержания эрекции. Кроме того, красное вино может способствовать повышению уровня тестостерона, что имеет прямое отношение к сексуальному влечению и мужской фертильности.

В одном исследовании, проведенном в 2016 году  учеными из Гарвардского университета и Университета Восточной Англии в Великобритании, в течение сорока лет оценивалось 50 000 здоровых мужчин среднего возраста. Они обнаружили, что у мужчин, которые регулярно выпивали бокал красного вина, а также некоторые цитрусовые и ягоды, вероятность развития эректильной дисфункции была на 9-11% ниже. В свою очередь, исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine,  показало, что женщины, которые регулярно употребляли умеренное количество красного вина, испытывали большее сексуальное желание, чем женщины, которые не пили. Другое исследование показало, что красное вино повышает уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин, что увеличивает половое влечение.

Однако важно помнить, что каждый организм индивидуален, и реакция на алкоголь может быть различной. Перед внесением изменений в свой рацион, связанных с употреблением красного вина, следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что это безопасно для вашего здоровья. В целом, умеренное употребление красного вина в сочетании с здоровым образом жизни и балансированным питанием может быть одним из факторов, способствующих поддержанию здоровой сексуальной функции у мужчин и женщин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вино для секса: что пить на свидании
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
США заподозрили Зеленского в рассекречивании пункта управления киевского режима

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
Генерал "погиб в самолёте": США легализуют потери после "Кинжалов"
Стало известно, как наводили упавшие в "Москва-Сити" дроны
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Мир ждёт климатическая катастрофа
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Последние материалы
Оливия Леннон из компании Heinz рассказала, где надо хранить кетчуп
Ученые выяснили, что происходит в спальне, если пить вино
Трэвис Скотт выпускает новый альбом "Utopia"
Год назад в отношении известного пластического хирурга Тимура Хайдарова было возбуждено уголовное дело
В 2024 году культурные и деловые миссии Санкт-Петербурга будут проведены в четырех африканских странах
До конца года московские строители восстановят 20 многоэтажек в Луганске
Запрет на экспорт урана из Нигера не окажет немедленного влияния на французскую атомную промышленность
Суд в Москве рассмотрит протокол против Beeline за демонстрацию изображений представителей ЛГБТ
Она гнула железные прутья и боролась с мужчинами: бодибилдер викторианской эпохи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников