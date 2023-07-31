Ученые выяснили, что происходит в спальне, если пить вино

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Исследователи обнаружили, что красное вино может оказать благоприятное влияние на сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Анализ десятков исследований показал, что регулярное употребление одного-двух бокалов вина в день может снизить риск эректильной дисфункции у мужчин и улучшить либидо у женщин. Эти положительные эффекты обусловлены наличием в красном вине полифенолов, которые являются богатыми антиоксидантами.

Фото: freepik.com

Полифенолы, присутствующие в красном вине, играют важную роль в его благотворном воздействии на сексуальную функцию. Эти растительные соединения также содержатся в различных других продуктах, таких как фрукты, овощи, травы, специи, чай и темный шоколад. В исследовании, опубликованном в Журнале клинической медицины, ученые подчеркивают, что антиоксидантные свойства полифенолов способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также имеют положительное воздействие на репродуктивную систему.

Относительно эректильной дисфункции, исследователи указывают на значимость антиоксидантных свойств полифенолов в поддержании здоровья сосудов. Повышенный кровоток к половому члену является ключевым фактором для поддержания эрекции. Кроме того, красное вино может способствовать повышению уровня тестостерона, что имеет прямое отношение к сексуальному влечению и мужской фертильности.

В одном исследовании, проведенном в 2016 году учеными из Гарвардского университета и Университета Восточной Англии в Великобритании, в течение сорока лет оценивалось 50 000 здоровых мужчин среднего возраста. Они обнаружили, что у мужчин, которые регулярно выпивали бокал красного вина, а также некоторые цитрусовые и ягоды, вероятность развития эректильной дисфункции была на 9-11% ниже. В свою очередь, исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine, показало, что женщины, которые регулярно употребляли умеренное количество красного вина, испытывали большее сексуальное желание, чем женщины, которые не пили. Другое исследование показало, что красное вино повышает уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин, что увеличивает половое влечение.

Однако важно помнить, что каждый организм индивидуален, и реакция на алкоголь может быть различной. Перед внесением изменений в свой рацион, связанных с употреблением красного вина, следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что это безопасно для вашего здоровья. В целом, умеренное употребление красного вина в сочетании с здоровым образом жизни и балансированным питанием может быть одним из факторов, способствующих поддержанию здоровой сексуальной функции у мужчин и женщин.

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