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По мнению ученого, осьминоги помогли предотвратить Карибский кризис

2:16
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В период напряженности холодной войны, ученый Грегори Бейтсон занялся наблюдением за одиночными осьминогами, которые были помещены вместе в аквариуме. Эти наблюдения помогли ему сделать интересное открытие и найти метафору для понимания управления геополитическими отношениями. Он обратил внимание на поведение осьминогов и почерпнул уроки, которые могли быть применимы в контексте общения между нациями.

По мнению ученого, осьминоги помогли предотвратить Карибский кризис
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Бейтсон обнаружил, что у птиц и млекопитающих коммуникация коренится в связях между родителями и потомством, где кормление становится сигналом ухаживания и построения отношений. Однако для осьминогов, которые известны своей склонностью к одиночеству, коммуникация принимала другую форму. Он увидел, что осьминоги могут терпеть близость друг друга и сосуществовать, демонстрируя толерантные отношения.

Когда ситуация с Кубинским ракетным кризисом стала критической, Бейтсон воспользовался своими наблюдениями и написал письмо, в котором обращал внимание на схожие метафоры поведения осьминогов и международных отношений. Он сравнил взаимодействие осьминогов, где более сильный демонстрирует свою силу, а более слабый показывает свою уязвимость, с ситуацией в кризисе между США и Советским Союзом. Эта метафора была направлена на создание отношений, основанных на доверии, что могло помочь разрешить кризис.

Хотя нельзя с уверенностью сказать, что письмо Бейтсона действительно повлияло на разрешение кризиса, его наблюдения и сравнения осьминогов с международными отношениями предоставили новый и интересный взгляд на сложности взаимодействия между нациями.

Наблюдения Бейтсона были сделаны на основе изучения поведения осьминогов в неволе, и для полноты картины необходимы дополнительные исследования осьминогов в дикой природе, где они могут проявлять более сложные формы взаимодействия друг с другом. Но независимо от этого, его работа предоставила уникальный взгляд на возможности и ограничения в области коммуникации и взаимодействия как у осьминогов, так и между нациями.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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