Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Адвокат: хирургу Хайдарову может грозить тюрьма
Соскин: президент Владимир Зеленский стал фактором смерти повсюду 
Стоматолог рассказала, как избавиться от неприятного запаха изо рта
В России планируют усложнить получение маткапитала
В России разработан шприц для самостоятельных инъекций
По мнению ученого, осьминоги помогли предотвратить Карибский кризис
Врач рассказал об опасных последствиях ночной работы
Зеленский: помощи Запада не хватает Украине в текущих условиях спецоперации
Невролог назвал четыре наиболее частых причины возникновения головокружения

Почему надо использовать солнцезащитный крем у иллюминатора самолета

2:58
Интересные Новости

Недавно на TikTok некий пользователь обратил внимание на важность использования солнцезащитного крема в самолете, предупреждая о возможном риске рака кожи, особенно для тех, кто сидит у окна. Это заявление вызвало серьезный интерес, и эксперты решили прояснить ситуацию и объяснить, кому и почему следует использовать солнцезащитный крем во время полетов.

Почему надо использовать солнцезащитный крем у иллюминатора самолета
Фото: Правда.Ру

По мнению дерматологов, это утверждение частично верно.

«Хорошая новость заключается в том, что фактический риск единичного или случайного полета, вероятно, невелик», —  сказала Huff Post  Элизабет Джонс из Университетской больницы Томаса Джефферсона в Филадельфии.

Однако риск выше для членов летного экипажа и пилотов.

«Люди, которые летают по делам, гораздо больше подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения из-за размера лобового стекла, особенно если они находятся в кабине, и из-за того, что они все время проводят на больших высотах», — сказал Джонс.

Она указала на исследование 2015 года , которое показало, что у пилотов и бортпроводников заболеваемость меланомой — менее распространенной, но более серьезной формой рака кожи — примерно в два раза выше, чем у населения в целом. Таким образом, существует связь между полетом и повреждением от солнца, но все же вам не нужно слишком беспокоиться. «Окна самолета эффективно блокируют большинство лучей UVB», —  добавил дерматолог. Так что, даже если вы сидите на у иллюминатора, у вас, вероятно, не будет теплового удара. Однако это не означает, что другие повреждения не могут возникнуть. Окна самолета не полностью блокируют лучи UVA, которые могут вызвать преждевременное старение, появление морщин и, в конечном итоге, рак кожи.

Поэтому использование солнцезащитного крема в самолете особенно важно для тех, у кого есть семейная история рака кожи, а также для светлокожих людей, которые более чувствительны к солнцу. Эксперты рекомендуют выбирать солнцезащитный крем с широким спектром действия, чтобы защитить кожу от обоих типов ультрафиолетовых лучей (UVA и UVB). Также важно использовать физические средства защиты, такие как головные уборы, защитная одежда и солнцезащитные очки.

Таким образом, хотя риск рака кожи на одиночных полетах, возможно, не так велик, использование солнцезащитного крема в самолете является рациональной мерой предосторожности для всех пассажиров, особенно для тех, кто подвержен повышенному риску. Защита от солнечного излучения и правильные меры предосторожности помогут снизить вероятность различных проблем с кожей, связанных с полетами на больших высотах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
США заподозрили Зеленского в рассекречивании пункта управления киевского режима

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
Генерал "погиб в самолёте": США легализуют потери после "Кинжалов"
Стало известно, как наводили упавшие в "Москва-Сити" дроны
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Мир ждёт климатическая катастрофа
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Последние материалы
Врач рассказала, как избавиться от мозоли в домашних условиях
"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с Adidas на 1 млрд евро
Секреты Крестного отца: Он больше связан с мафией, чем вы думали
Обычные акции "Сбербанка" выросли более чем на 4%
Ирина Мирошниченко в настоящее время находится в реанимации
Поставщики смогут переводить валюту на счета, находящиеся в иностранных банках
"Пари Сен-Жермен" выплатит Килиану Мбаппе бонус за лояльность в размере 40 млн евро
В Челябинске окажут помощь женщине, которую держали в плену 14 лет
Эксперт перечислил эффективные методы борьбы с пигментными пятнами
Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь начали расти после четырёхдневного снижения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников