Почему надо использовать солнцезащитный крем у иллюминатора самолета

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Недавно на TikTok некий пользователь обратил внимание на важность использования солнцезащитного крема в самолете, предупреждая о возможном риске рака кожи, особенно для тех, кто сидит у окна. Это заявление вызвало серьезный интерес, и эксперты решили прояснить ситуацию и объяснить, кому и почему следует использовать солнцезащитный крем во время полетов.

Фото: Правда.Ру

По мнению дерматологов, это утверждение частично верно.

«Хорошая новость заключается в том, что фактический риск единичного или случайного полета, вероятно, невелик», — сказала Huff Post Элизабет Джонс из Университетской больницы Томаса Джефферсона в Филадельфии.

Однако риск выше для членов летного экипажа и пилотов.

«Люди, которые летают по делам, гораздо больше подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения из-за размера лобового стекла, особенно если они находятся в кабине, и из-за того, что они все время проводят на больших высотах», — сказал Джонс.

Она указала на исследование 2015 года , которое показало, что у пилотов и бортпроводников заболеваемость меланомой — менее распространенной, но более серьезной формой рака кожи — примерно в два раза выше, чем у населения в целом. Таким образом, существует связь между полетом и повреждением от солнца, но все же вам не нужно слишком беспокоиться. «Окна самолета эффективно блокируют большинство лучей UVB», — добавил дерматолог. Так что, даже если вы сидите на у иллюминатора, у вас, вероятно, не будет теплового удара. Однако это не означает, что другие повреждения не могут возникнуть. Окна самолета не полностью блокируют лучи UVA, которые могут вызвать преждевременное старение, появление морщин и, в конечном итоге, рак кожи.

Поэтому использование солнцезащитного крема в самолете особенно важно для тех, у кого есть семейная история рака кожи, а также для светлокожих людей, которые более чувствительны к солнцу. Эксперты рекомендуют выбирать солнцезащитный крем с широким спектром действия, чтобы защитить кожу от обоих типов ультрафиолетовых лучей (UVA и UVB). Также важно использовать физические средства защиты, такие как головные уборы, защитная одежда и солнцезащитные очки.

Таким образом, хотя риск рака кожи на одиночных полетах, возможно, не так велик, использование солнцезащитного крема в самолете является рациональной мерой предосторожности для всех пассажиров, особенно для тех, кто подвержен повышенному риску. Защита от солнечного излучения и правильные меры предосторожности помогут снизить вероятность различных проблем с кожей, связанных с полетами на больших высотах.