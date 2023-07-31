В Южной Африке нашли свидетельства древнейших ледниковых образований

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В Южной Африке были обнаружены древнейшие свидетельства ледниковых образований в мире, расположенные на золотых приисках. Эти хорошо сохранившиеся ледниковые отложения стали основой для крупнейших в мире запасов золота и предоставили убедительные данные о условиях окружающей среды на ранней Земле.

Фото: mining. com

Ученые долгое время ограничивались малыми знаниями о климатических условиях в древние периоды ледниковых образований, но сейчас обнаруженные останки ледников, возраст которых составляет почти три миллиарда лет, предоставляют уникальную возможность расширить наши познания.

Профессор Аксель Хофманн из Йоханнесбургского университета подчеркнул, что ледниковые образования могли возникать близ полюсов или в периоды "земных снежных комов", когда низкие концентрации углекислого газа и метана в атмосфере приводили к обратному парниковому эффекту, вызывая заморозки по всей планете.

Исследователи анализировали не только обломки и следы ледниковых морен, но также изотопный состав кислорода в древних породах. Профессор Илья Биндеман объяснил, что с помощью тройного изотопного анализа кислорода ученые обнаружили очень малое содержание изотопа 18 O и большое количество изотопа 17 O в породах, что указывает на их образование при ледниковых температурах. Это подтверждает, что обнаруженные ледниковые образования являются самыми древними на Земле.

Кроме того, участок с ледниковыми образованиями лежит под крупнейшими осадочными месторождениями золота на Земле. Это открывает новые возможности для исследований и понимания процессов образования месторождений золота. Возможно, переход от ледниковых условий к теплому климату способствовал формированию этих месторождений, но для более точных выводов требуется дальнейшая работа и исследования.

Тройной изотопный анализ кислорода предоставляет ученым мощный инструмент для изучения раннего ледникового периода Земли и понимания ее исторического климата. Полученные результаты открывают новые перспективы для дальнейших исследований и расширения наших знаний о древних климатических условиях нашей планеты.

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