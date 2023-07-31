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Свадебные фотографы раскрыли моменты, когда заранее знают, что брак обречен

2:12
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В жизни свадебные церемонии часто ассоциируются с началом счастливой совместной жизни, но не всегда она складывается таким образом. Некоторые свадебные фотографы поделились своими наблюдениями на Reddit о странных моментах, которые заставили их подумать, что брак, возможно, обречен на неудачу.

Свадебные фотографы раскрыли моменты, когда заранее знают, что брак обречен
Фото: pixabay.com

Одна история рассказывает о фотографе, который был и видеооператором на свадьбе. После того, как свадьба прошла, жених обратился к нему, чтобы убедиться, что он не опубликовал кадры, на которых он смотрел на других женщин на свадьбе. Это вызвало недовольство и некую напряженность в отношениях.

Еще один момент, который зацепил фотографа, был связан с женихом, который подключил микрофон к аудиосистеме и начал готовиться к церемонии. Когда фотограф надел наушники, он случайно услышал разговор жениха с его девушкой, в котором он выражал сомнения о своих отношениях. Это оставило след негативных эмоций.

Но проблемы не ограничиваются только плохим поведением женихов. Иногда невесты также могут внести свою лепту в создание неудачной атмосферы. Одна история рассказывает о невесте, которая решила сделать сюрприз для жениха, подарив ему катание на гольф-карте. Но его реакция была далека от радости, что вызвало недопонимание и разочарование.

Фотографы также могут заметить недостаток химии любви и взаимопонимания между женихами. Некоторые из них рассказывают о ситуациях, когда свадебные супруги проявляли явную несовместимость и даже грусть. Иногда это приводило к тому, что фотографы усмехались над самоубийственными шутками одного из участников.

Эти истории показывают, что несмотря на красивые свадебные церемонии, реальная жизнь может принести свои испытания. Фотографы ясно видят многие моменты, которые могут подорвать основы отношений. В некоторых случаях, их подозрения оказываются верными, и браки, начинающиеся с волнения и надежды, заканчиваются разочарованием и расставанием.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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